Ушаков: Трамп внимательно выслушал аргументы Путина и оценки РФ

Они были весьма подробные, рассказал помощник президента России

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп в ходе разговора с российским коллегой Владимиром Путиным внимательно выслушал оценки перспектив урегулирования со стороны Москвы и аргументы главы России. Об этом рассказал на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Дональд Трамп внимательно выслушал российские оценки реальных перспектив выхода на договоренности, весьма подробные аргументы нашего президента о принципиальной важности и впредь ориентироваться на основополагающие российско-американские понимания, достигнутые в ходе саммита в Анкоридже и многочисленных контактов представителей двух администраций", - указал дипломат.