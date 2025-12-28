Ушаков: Трамп признал, что украинский конфликт оказался для него самым трудным

Американский лидер сказал, что вновь убедился в стремлении России прийти к полит-дипломатическому урегулированию, сообщил помощник президента РФ

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным признал, что кризис на Украине оказался для него самым трудным. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Признав, что украинский кризис оказался для него самым трудным, Трамп сказал, что он вновь убедился в стремлении России прийти к полит-дипломатическому урегулированию", - подчеркнул Ушаков.

"Именно с учетом этого он [Трамп] намерен выстраивать сегодняшние переговоры с [Владимиром] Зеленским", - резюмировал представитель Кремля.