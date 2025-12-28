Трамп заявил о впечатляющих перспективах экономического сотрудничества США с РФ
17:56
обновлено 18:07
МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о впечатляющих перспективах экономического сотрудничества США с Россией в случае завершения украинского конфликта. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Трамп настойчиво проводил мысль, что нужно действительно как можно скорее завершить войну, говорил об открывающихся тогда впечатляющих перспективах экономического сотрудничества Соединенных Штатов и с Россией, и с Украиной", - сообщил Ушаков.