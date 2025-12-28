ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Трамп заявил о впечатляющих перспективах экономического сотрудничества США с РФ

Американский лидер настойчиво проводил мысль, что нужно как можно скорее завершить конфликт, заявил помощник президента России Юрий Ушаков
Редакция сайта ТАСС
17:56
обновлено 18:07

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Evan Vucci

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о впечатляющих перспективах экономического сотрудничества США с Россией в случае завершения украинского конфликта. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Трамп настойчиво проводил мысль, что нужно действительно как можно скорее завершить войну, говорил об открывающихся тогда впечатляющих перспективах экономического сотрудничества Соединенных Штатов и с Россией, и с Украиной", - сообщил Ушаков. 

