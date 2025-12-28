Дмитриев: сторонники войны запаниковали после разговора Путина и Трампа

Спецпредставитель президента России подчеркнул, что важнейший диалог лидеров продолжается

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Сторонники войны начали паниковать после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"После телефонного разговора Путина и Трампа сторонники войны впали в полную панику", - написал он в Х.

В Telegram-канале Дмитриев также подчеркнул, что важнейший диалог лидеров продолжается.