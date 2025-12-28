Путин и Трамп обсудили Украину и перспективы урегулирования. Главное
Редакция сайта ТАСС
18:23
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшийся по инициативе американской стороны, был посвящен украинскому кризису, возможным путям его урегулирования и дальнейшим контактам между лидерами.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о содержании беседы, оценках предложений Киева и Запада, позиции Трампа и условиях, при которых Москва считает возможным прекращение боевых действий.
ТАСС собрал основное из заявления.
О разговоре
- Телефонный разговор лидеров РФ и США был организован по инициативе американской стороны.
- Трамп созвонился с Путиным, чтобы обсудить украинское урегулирование до встречи с Владимиром Зеленским.
- Длительность разговора составила 1 час 15 минут, он начался с обмена новогодними поздравлениями.
- Трамп внимательно выслушал оценки перспектив урегулирования со стороны Москвы и аргументы Путина.
- Путин и Трамп равно оценивают предложения Киева и Евросоюза по мирному урегулированию как попытку затянуть конфликт.
- Президент США признал, что кризис на Украине оказался для него самым трудным.
- Трамп указал, что необходимо как можно быстрее завершить войну.
- Президент США заявил о впечатляющих перспективах экономического сотрудничества США с Россией в случае завершения украинского конфликта.
- Путин и Трамп договорились еще раз поговорить по телефону по итогам встречи американского лидера с Зеленским.
- Президенты также "обменялись теплыми поздравлениями по случаю рождественских и новогодних праздников и, естественно, пожелали счастья народам двух стран".
Об урегулировании
- Окончание боевых действий на Украине возможно, если Киев примет смелое решение по Донбассу в русле российско-американских договоренностей, подчеркнул помощник президента РФ.
- Киевскому режиму следует "не мешкая" принять решение, касающееся Донбасса, с учетом складывающейся ситуации на фронтах, указал Ушаков.
- О параметрах рабочих групп по Украине станет известно в начале января, сообщил помощник президента РФ.