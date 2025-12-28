Статья

Путин и Трамп обсудили Украину и перспективы урегулирования. Главное

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о содержании беседы, оценках предложений Киева и Запада, позиции президента США и условиях, при которых Москва считает возможным прекращение боевых действий

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © Drew Angerer/ Getty Images

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшийся по инициативе американской стороны, был посвящен украинскому кризису, возможным путям его урегулирования и дальнейшим контактам между лидерами.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о содержании беседы, оценках предложений Киева и Запада, позиции Трампа и условиях, при которых Москва считает возможным прекращение боевых действий.

ТАСС собрал основное из заявления.

О разговоре

Телефонный разговор лидеров РФ и США был организован по инициативе американской стороны.

Трамп созвонился с Путиным, чтобы обсудить украинское урегулирование до встречи с Владимиром Зеленским.

Длительность разговора составила 1 час 15 минут, он начался с обмена новогодними поздравлениями.

Трамп внимательно выслушал оценки перспектив урегулирования со стороны Москвы и аргументы Путина.

Путин и Трамп равно оценивают предложения Киева и Евросоюза по мирному урегулированию как попытку затянуть конфликт.

Президент США признал, что кризис на Украине оказался для него самым трудным.

Трамп указал, что необходимо как можно быстрее завершить войну.

Президент США заявил о впечатляющих перспективах экономического сотрудничества США с Россией в случае завершения украинского конфликта.

Путин и Трамп договорились еще раз поговорить по телефону по итогам встречи американского лидера с Зеленским.

Президенты также "обменялись теплыми поздравлениями по случаю рождественских и новогодних праздников и, естественно, пожелали счастья народам двух стран".

Об урегулировании