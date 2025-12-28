ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Путин и Трамп обсудили Украину и перспективы урегулирования. Главное

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о содержании беседы, оценках предложений Киева и Запада, позиции президента США и условиях, при которых Москва считает возможным прекращение боевых действий
18:23

Президент США Дональд Трамп

© Drew Angerer/ Getty Images

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшийся по инициативе американской стороны, был посвящен украинскому кризису, возможным путям его урегулирования и дальнейшим контактам между лидерами.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о содержании беседы, оценках предложений Киева и Запада, позиции Трампа и условиях, при которых Москва считает возможным прекращение боевых действий.

ТАСС собрал основное из заявления.

О разговоре

  • Телефонный разговор лидеров РФ и США был организован по инициативе американской стороны.
  • Трамп созвонился с Путиным, чтобы обсудить украинское урегулирование до встречи с Владимиром Зеленским.
  • Длительность разговора составила 1 час 15 минут, он начался с обмена новогодними поздравлениями.
  • Трамп внимательно выслушал оценки перспектив урегулирования со стороны Москвы и аргументы Путина.
  • Путин и Трамп равно оценивают предложения Киева и Евросоюза по мирному урегулированию как попытку затянуть конфликт.
  • Президент США признал, что кризис на Украине оказался для него самым трудным. 
  • Трамп указал, что необходимо как можно быстрее завершить войну. 
  • Президент США заявил о впечатляющих перспективах экономического сотрудничества США с Россией в случае завершения украинского конфликта.
  • Путин и Трамп договорились еще раз поговорить по телефону по итогам встречи американского лидера с Зеленским.
  • Президенты также "обменялись теплыми поздравлениями по случаю рождественских и новогодних праздников и, естественно, пожелали счастья народам двух стран".

Об урегулировании

  • Окончание боевых действий на Украине возможно, если Киев примет смелое решение по Донбассу в русле российско-американских договоренностей, подчеркнул помощник президента РФ. 
  • Киевскому режиму следует "не мешкая" принять решение, касающееся Донбасса, с учетом складывающейся ситуации на фронтах, указал Ушаков.
  • О параметрах рабочих групп по Украине станет известно в начале января, сообщил помощник президента РФ.
 
