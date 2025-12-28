РФ намерена добиваться урегулирования ситуации с задержанием Бутягина

МИД России продолжит сопровождать дело и оказывать задержанному необходимую консульскую поддержку

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российская сторона намерена использовать все возможные дипломатические и правовые механизмы для урегулирования ситуации с задержанным в Польше по запросу Украины археологом Александром Бутягиным, заявил временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш.

"Посольство [России в Польше] находится в контакте с адвокатом, пытаемся поддерживать контакт с прокуратурой. Два раза мы уже посещали Александра в СИЗО. Будем делать все возможное, что есть в наших силах", - рассказал Ордаш в эфире телеканала "Соловьев Live".

По словам дипломата, МИД РФ продолжит сопровождать дело и оказывать задержанному необходимую консульскую поддержку, несмотря на объективные ограничения, с которыми сталкивается посольство.

В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму. В официальных сообщениях его имя указано не было, но, по данным нескольких украинских СМИ, речь шла о сотруднике Эрмитажа, руководителе одной из археологических экспедиций в Керчи Александре Бутягине.

Бутягин был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря. Как сообщали польские СМИ, он отказался от дачи показаний в прокуратуре. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней. 23 декабря польская прокуратура получила от украинской стороны просьбу об экстрадиции. Как утверждает польская прокуратура, на Украине Бутягину может грозить до 10 лет тюрьмы.