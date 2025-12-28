Член ЦИК РФ принял участие в наблюдении за выборами в ЦАР

Павел Андреев посетил несколько участков и отметил крайне позитивную обстановку на них

Редакция сайта ТАСС

НАЙРОБИ, 28 декабря. /ТАСС/. Член ЦИК РФ Павел Андреев принял участие в наблюдении за всеобщими выборами в Центрально-Африканской Республике (ЦАР). Об этом сообщило в Telegram-канале посольство РФ в Банги.

По данным диппредставительства, Андреев посетил несколько участков и отметил крайне позитивную обстановку на них. "Большой задачей, с которой успешно справились организаторы выборов, стало формирование списка избирателей, - заметил член ЦИК РФ. - На всех участках были опубликованы списки, где избиратели могли себя найти, и далее они же находились в двух экземплярах у сотрудников комиссии, которые отмечали избирателя на входе и на выходе".

Он также отметил подготовленность сотрудников участковых комиссий, которые давали исчерпывающие разъяснения избирателям и наблюдателям по процедуре голосования. "От демонстрации пустых ящиков для голосования перед их опломбированием до объявления каждого проголосовавшего избирателя и до подсчета бюллетеней - все происходило максимально открыто", - подчеркнул Андреев.

Ранее радиостанция Lengo Songo сообщила, что все избирательные участки завершили свою работу, и в стране начался подсчет голосов. По данным вещательной корпорации, в целом голосование прошло в спокойной обстановке, при высокой явке и без серьезных инцидентов. Предварительные результаты выборов должны быть оглашены 5 января 2026 года.

На должность главы государства претендуют семь человек, в том числе действующий президент Фостен-Арканж Туадера, который уже побеждал на выборах в 2016 и 2020 годах. Принятая летом 2023 года на референдуме новая конституция предоставила ему право избираться в третий раз. Срок президентского мандата составляет семь лет. Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет 50% плюс один голос, то будет проведен второй тур.

Эксперты считают, что наибольшие шансы на победу имеет именно Туадера, баллотирующийся от левоцентристской партии "Движение "Объединенные сердца". Его основными конкурентами являются бывшие премьер-министры Анисе-Жорж Дологеле (занимал пост в 1999-2001 годах) и Анри-Мари Дондра (2021-2022).