Главу ВККС рекомендовали на должность заместителя председателя ВС РФ

Заявление Николая Тимошина удовлетворено

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала председателя коллегии Николая Тимошина на должность заместителя председателя Верховного суда РФ - председателя Судебной коллегии этого учреждения по уголовным делам. Об этом говорится в решении ВККС, с которым ознакомился ТАСС.

"ВККС рассмотрела заявление Тимошина о рекомендации его кандидатом на должность заместителя председателя Верховного суда - председателя Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации. Заявление Тимошина удовлетворено", - сказано в решении.

Тимошин с 1987 года занимает различные должности в судебной системе: с 2004 года - судья Верховного суда Российской Федерации. С 25 декабря 2014 года - член Президиума Верховного суда РФ. С декабря 2012 года Тимошин возглавляет ВККС.