Кремль согласен с оценкой Трампа, что мир на Украине стал значительно ближе

Переговоры находятся на финальной стадии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Москва согласна со словами лидера США Дональда Трампа о том, что стороны приблизились к урегулированию конфликта на Украине и переговоры находятся на финальной стадии. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно", - ответил он на вопрос, согласен ли Кремль с оценкой Трампа.

При этом Песков не стал уточнять, какой из вариантов мирного плана сейчас согласовывается. "Пока мы не считаем необходимым конкретизировать", - сказал пресс-секретарь президента.

Вчера Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским. До этого американский лидер позвонил президенту РФ Владимиру Путину, они условились вскоре побеседовать снова.

Зеленский по итогам встречи с Трампом утверждал, что мирный план согласован на 90%.