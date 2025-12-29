Делегация РФ в Вене: контроль вооружений в Европе деградировал по вине Запада

Руководитель делегации Юлия Жданова пояснила, что после окончания холодной войны КОВЕ служил важным инструментом обеспечения стабильности и безопасности, однако в его развитии всегда были периоды подъемов и спадов

Редакция сайта ТАСС

ВЕНА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Максим Черевик/. Государства НАТО и ЕС, сделавшие ставку на оказание силового давления на Россию, фактически разрушили механизмы контроля над обычными вооружениями в Европе (КОВЕ). Такое мнение выразила ТАСС руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

"На нынешнем историческом отрезке из-за внешней политики государств НАТО/ЕС, сделавших ставку на достижение решающего военного превосходства и неприкрытое силовое давление на Россию, система соглашений в области КОВЕ и мер укрепления доверия и безопасности (МДБ) находится в глубоком кризисе", - отметила она.

Дипломат пояснила, что после окончания холодной войны КОВЕ служил важным инструментом обеспечения стабильности и безопасности, однако в его развитии всегда были периоды подъемов и спадов. "Подъемы были связаны с окончанием фазы острого противостояния и фиксацией нового соотношения сил. И, наоборот, в периоды обострений и нарастания военной напряженности этот процесс тормозился и даже откатывался назад", - указала Жданова.

"В условиях нынешнего обострения Вашингтон практически разрушил основы безопасности на континенте, выйдя из Договора по открытому небу (ДОН) в 2020 году и создав неприемлемые для нас условия в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Единственный пока еще жизнеспособный Венский документ 2011 года о МДБ и то используется западниками как инструмент информационной войны против России и Белоруссии", - продолжила дипломат.

"Такой, дипломатично выражаясь, "прагматичный" подход в принципе характерен для государств Запада. Когда три из каждых четырех танков в мире были советскими, КОВЕ был для наших оппонентов приоритетом. А после проведенного Россией вывода войск и сокращения техники страны НАТО с трудом пошли на разработку Соглашения об адаптации ДОВСЕ, но так и не ратифицировали его. На тот момент им было важнее "выдавить" оставшиеся российские силы с постсоветского пространства. Разумеется, мы сделали из этого принципиальные выводы на будущее", - заключила Жданова.