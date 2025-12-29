Депутат Бородай: РФ параллельно с переговорами должна добиваться военной победы

Депутат Госдумы добавил, что Россия спокойно наблюдает за переговорными процессами США, Европы и Украины в ожидании их развязки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российская сторона параллельно с работой над мирным урегулированием конфликта на Украине должна добиваться очевидной для всех военной победы. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил в зоне проведения специальной военной операции Александр Бородай.

"Нам надо просто добиваться, на самом деле, очень простой вещи, не сильно обращая внимание на все дипломатические ухищрения сторон (Украины и Евросоюза - прим. ТАСС), - простой и очевидной военной победы. Потому что простая и очевидная военная победа, она расставит все точки над "и", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что РФ спокойно наблюдает за процессами переговоров США, Европы и Украины в ожидании их развязки.

Президент США Дональд Трамп принял Зеленского 28 декабря в своем поместье во Флориде. После двухсторонних переговоров, которые длились более двух часов, они провели по видеосвязи разговор с европейскими лидерами. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, речь шла о гарантиях безопасности. На совместной пресс-конференции с Зеленским Трамп признал, что территориальный вопрос остается нерешенным. Он выразил мнение, что Россия, США и Украина в настоящий момент "намного ближе" к договоренности, чем когда бы то ни было.

В преддверии встречи с Зеленским Трамп провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Трамп оценил беседу как очень хорошую и продуктивную. Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Трамп в ходе телефонного разговора внимательно выслушал аргументы Путина и оценки российской стороны.