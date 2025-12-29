Депутат Бородай: Зеленский продолжит затягивать мирный процесс

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский не заинтересован в урегулировании конфликта на Украине, он продолжит затягивать мирный процесс, придумывая новые предлоги. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил в зоне проведения специальной военной операции Александр Бородай.

"Мы прекрасно знаем, что есть Зеленский, <...> [он] не заинтересован ни на секунду ни в каком мирном договоре. Тут, знаете, такая история, когда то голову вытащит, то хвост увязнет", - отметил депутат. По его словам, если удастся разрешить имеющиеся спорные моменты, Киев придумает что-то другое.

Депутат отметил, что незаинтересованность Зеленского в мирном урегулировании конфликта связана также с финансовыми потоками, поступающими для продолжения боевых действий.

Президент США Дональд Трамп принял Зеленского 28 декабря в своем поместье во Флориде. На совместной пресс-конференции американский лидер признал, что территориальный вопрос остается нерешенным. Он выразил мнение, что Россия, США и Украина сейчас "намного ближе" к договоренности, чем когда бы то ни было. Как заявил 29 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва согласна со словами Трампа, переговоры находятся на финальной стадии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС ранее заявил, что "партия войны" в Европе в своих антироссийских идеях пока готова идти до конца. Он напомнил, что Евросоюз реализует курс на демонтаж механизмов взаимодействия с Россией начиная примерно с 2014 года. Директор Центра американских исследований при Фуданьском университете У Синьбо выразил мнение, что Зеленский намеревается как можно дольше препятствовать урегулированию российско-украинского конфликта из-за своей политической судьбы.