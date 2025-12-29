Сенатор Кастюкевич предрек "внутренние разборки" в ЕС из-за желающих войны с РФ

Сенатор РФ от Херсонской области напомнил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не собиралась и не собирается воевать с Европой

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Европу ждут "внутренние разборки" между политиками, желающими войны с Россией, и гражданами, которые не верят в то, что РФ планирует напасть на страны ЕС. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

"Уверен, если не сейчас, в праздники, то в грядущем 2026 году простые граждане ЕС выскажут свою жесткую позицию по планам Евросоюза развязать войну с Россией. Ведь одно дело спонсировать конфликты за пределами своих стран <...> и совсем другое - пустить войну к себе на порог. Причем воевать с тем, кого исторически и традиционно боялся. Какими бы гневными речами в антироссийской риторике не состязались бы их политики и сколько яда бы не лили в сторону нашей страны в СМИ, они вряд ли заставят взять оружие в руки обычных людей", - сказал Кастюкевич.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не собиралась и не собирается воевать с Европой, однако если войну развяжет ЕС, то "договариваться будет не с кем".

"На Западе и в Европе люди отлично слышат нашего главу государства. Слышат и верят ему. Потому, что он ни разу не нарушил своего слова и не отступил от озвученных позиций в отличие от европейского истеблишмента. Так что впереди ожидаем внутренние разборки ЕС со своими гражданами. <...> Люди будут отстаивать свое демократическое право на свободу от дурных политиков, которые считают что "пуля умеет выбирать", - подытожил он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС подчеркнул, что Евросоюз стал главным препятствием к миру на Украине. Глава российской дипломатии отметил, что Брюссель не скрывает планов по подготовке к войне с Россией. Также он сообщил, что правящие круги большинства стран Европы "раздувают российскую угрозу", разжигают русофобские и милитаристские настроения в обществе. Лавров особо подчеркнул, что это делается европейскими столицами без каких бы то ни было легитимных оснований.