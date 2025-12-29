Захарова: ответ на атаки Киева будет не дипломатическим

Пусть они не надеются, подчеркнула официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Ответ на атаки Киева со стороны РФ будет не дипломатическим, "пусть не надеется". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Ответы будут не дипломатическими. Пусть они не надеются", - указала дипломат.

Захарова обратила внимание на то, что Россия семь лет "бегала" по всему международному сообществу. "Я лично свидетельствую, как на всех переговорах министр иностранных дел России Сергей Лавров часами рассказывал об этимологии кризиса на Украине, призывал всех употребить их возможности дипломатические, политические, различные, в том числе и гуманитарные, для разрешения этой ситуации и недопущения сползания ее к вот этой самой катастрофе", - отметила она.

"И сейчас мы видим, с одной стороны, создание настоящей международной террористической ячейки на Банковой. Второй момент: мы видим бесконечную подпитку не сотнями миллионов долларов, а десятками миллиардов долларов, которые они дают уже в кредиты на многие годы вперед, и, помимо всего прочего, цементируя это все своими собственными усилиями по милитаризации", - добавила официальный представитель дипведомства.