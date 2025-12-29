ТАСС: в Киеве пьяные высокопоставленные военные насмерть сбили женщину

Машина военных на полном ходу протаранила автомобиль, остановившийся на красный сигнал светофора, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Пьяный водитель автомобиля Volkswagen Touareg устроил ДТП в Киеве, в результате которого погибла женщина, еще два человека пострадали. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, за рулем автомобиля сидел высокопоставленный украинский военнослужащий.

"В Киеве высокопоставленные военнослужащие ВСУ на "Туареге" устроили пьяное ДТП. Погибла женщина, ранено двое пассажиров. Машина военных на полном ходу протаранила автомобиль, остановившийся на красный сигнал светофора", - рассказал собеседник агентства.

Кроме того, он отметил, что схожее ДТП случилось в Харькове. "Украинские военные попали в аварию возле ТЦ "Эпицентр". По всей видимости, офицерский состав ВСУ решил закупиться в торговом центре горячительным и хорошенько отметить обрушение фронта под Волчанском", - проинформировал представитель силовых структур.