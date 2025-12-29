Медведев: Зеленскому теперь придется прятаться до конца жизни
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Владимиру Зеленскому после атаки БПЛА на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области придется по крайней мере прятаться до конца жизни. Об этом в Х написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Этот вонючий киевский ублюдок пытается сорвать урегулирование конфликта", - написал Медведев.
Как считает зампред Совбеза, Зеленский "хочет войны". Он также отметил, что теперь ему придется прятаться "до конца своей никчемной жизни".