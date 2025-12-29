Зюганов выступил за оперативный и жесткий ответ на атаку госрезиденции Путина

По мнению председателя ЦК КПРФ, здесь "нужна целая сумма мер, которая позволила бы обезопасить страну"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступил за "предельно жесткий и оперативный" ответ на попытки атаки госрезиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области.

"Меры должны быть предельно жесткие и оперативные. Тогда и будет результат", - сказал Зюганов журналистам.

Он считает, что "когда речь идет об атаке уже на резиденцию главы государства, верховного [главно]командующего, не надо испытывать судьбу, потому что наше благополучие зависит от системы управления внутри страны".

По его мнению, здесь "нужна целая сумма мер, которая позволила бы обезопасить страну". "Главное, что должен помнить любой: никто ни разу в истории не договорился с террористами", - отметил политик.

По его словам, время атаки было "выбрано абсолютно не случайно". "Тогда, когда наметился прогресс переговоров, когда Зеленский прилетел в Америку, и там можно было уже подойти уже к решению этой проблемы", - добавил руководитель КПРФ.