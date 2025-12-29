Константинов: атака на резиденцию Путина показала США суть киевского режима

Это также продемонстрировало, что финансирование Киева представляет опасность не только для России, считает председатель Госсовета Крыма

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Атака ВСУ на резиденцию президента РФ Владимира Путина продемонстрировала администрации США, с кем она имеет дело на Украине и что финансирование Киева представляет опасность не только для России. Об этом заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Читайте также Киев пытался атаковать резиденцию Путина. Что сказал Лавров об ответе РФ

"Похоже, маски сорваны окончательно, и в Вашингтоне начинают лучше осознавать, какое чудище они вырастили. Еще бы им осознать, что чудище это не только нам угрожает. Смогли же до такого осознания дойти в 1941-1945-м", - написал Константинов в своем Telegram-канале.

В то же время в Крыму произошедшее не вызвало удивления. "Возмущен этой выходкой Зеленского. Возмущен, но не удивлен. О том, что в Киеве засела банда террористов, мы публично заявляем уже почти 12 лет - сразу после госпереворота. И никакие выборы, объявленные и проведенные террористами, не могут отмыть этого родимого пятна, даже если в их результате к власти приходят другие террористы", - подчеркнул Константинов.

Отрицание официальным Киевом факта террористической атаки, полагает глава крымского парламента, вызвано страхом Зеленского потерять остатки имиджа, а следовательно, и поддержки президента США. По словам Константинова, последние события требуют "жесткого и масштабного ответа" со стороны РФ.

В ходе телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа российский лидер обратил внимание на террористическую атаку на свою госрезиденцию в Новгородской области. Американский лидер, как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, был шокирован и заявил, что это повлияет на подход США к работе с Владимиром Зеленским.