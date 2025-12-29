Константинов: атака на резиденцию Путина показала США суть киевского режима
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Атака ВСУ на резиденцию президента РФ Владимира Путина продемонстрировала администрации США, с кем она имеет дело на Украине и что финансирование Киева представляет опасность не только для России. Об этом заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
"Похоже, маски сорваны окончательно, и в Вашингтоне начинают лучше осознавать, какое чудище они вырастили. Еще бы им осознать, что чудище это не только нам угрожает. Смогли же до такого осознания дойти в 1941-1945-м", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
В то же время в Крыму произошедшее не вызвало удивления. "Возмущен этой выходкой Зеленского. Возмущен, но не удивлен. О том, что в Киеве засела банда террористов, мы публично заявляем уже почти 12 лет - сразу после госпереворота. И никакие выборы, объявленные и проведенные террористами, не могут отмыть этого родимого пятна, даже если в их результате к власти приходят другие террористы", - подчеркнул Константинов.
Отрицание официальным Киевом факта террористической атаки, полагает глава крымского парламента, вызвано страхом Зеленского потерять остатки имиджа, а следовательно, и поддержки президента США. По словам Константинова, последние события требуют "жесткого и масштабного ответа" со стороны РФ.
В ходе телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа российский лидер обратил внимание на террористическую атаку на свою госрезиденцию в Новгородской области. Американский лидер, как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, был шокирован и заявил, что это повлияет на подход США к работе с Владимиром Зеленским.