Эксперт Карасев: атака на резиденцию Путина может сорвать мирные инициативы США

По мнению политолога, для Владимира Зеленского и его кураторов были неважны последние переговоры с Соединенными Штатами о мире

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Атака украинских беспилотных летательных аппаратов на резиденцию президента РФ Владимира Путина говорит о нежелании Киева и его кураторов из Великобритании идти на урегулирование конфликта и грозит срывом мирных инициатив США. Этот акт агрессии является новым витком эскалации, такое мнение высказал ТАСС политолог, эксперт в области международных отношений Владимир Карасев.

Читайте также Реакция Трампа на атаку ВСУ на резиденцию Путина и контакты с Киевом. Что обсудили лидеры

"Обратите внимание, 25 декабря [Владимир] Зеленский публично желает смерти президенту Российской Федерации, а 29 декабря идет атака на резиденцию. Практически сразу после окончания переговоров в США. Понятное дело, что за этой атакой стоят британские спецслужбы, исполнителями являются уже украинские спецслужбы. Вывод здесь один: нет никакого желания у европейцев, британцев и у бандеровского Киева принимать мирные инициативы президента США [Дональда Трампа]", - сказал Карасев.

Он добавил, что для Зеленского и его кураторов были неважны последние переговоры с США о мире - они использовались как отвлекающий маневр. Эксперт отметил, что этот акт агрессии является новыми витком эскалации конфликта, так как ранее атак на лидеров государств ни одна сторона не совершала. По прогнозам Карасева, атака осложнит отношения Зеленского и Трампа, а также сделает лидера киевского режима законной целью для ВС РФ.

"Я убежден, что и спецоперация теперь продолжится, она уже идет успешно, но сейчас она продолжится до освобождения исконно русских земель", - считает эксперт.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию президента РФ в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены. Как отметил министр, информации о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало. Он также подчеркнул, что атака была совершена "в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта".