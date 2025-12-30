ГД в весеннюю сессию может принять законопроект о судебных экспертах

При подготовке инициативы ко второму чтению необходимо также учитывать возможность использования в проведении некоторых судебных экспертиз ИИ, отметил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Законопроект о регулировании деятельности судебных экспертов дорабатывается, он может быть принят в весеннюю сессию. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Он давно внесен, сейчас мы его дорабатываем. <...> Я думаю, в весеннюю сессию мы его примем", - сказал Крашенинников.

Проект федерального закона "О судебно-экспертной деятельности в РФ" был внесен правительством РФ в 2013 году и был принят в первом чтении в ноябре того же года. Законопроект направлен на регулирование деятельности судебных экспертов. Принятый в первом чтении законопроект предполагал унификацию термина "судебный эксперт", требований к деятельности экспертов, экспертным организациям, а также определял механизмы их сертификации.

Крашенинников добавил, что при подготовке законопроекта ко второму чтению необходимо также учитывать возможность использования в проведении некоторых судебных экспертиз искусственного интеллекта.