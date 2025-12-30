Сальдо: Запад использует Украину для изучения тактик ведения боя ВС РФ

Киев стал также инструментом для безуспешных попыток истощить Россию, подчеркнул губернатор Херсонской области

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 30 декабря. /ТАСС/. Руководство отдельных европейских стран активно использует Украину как площадку для изучения тактик ведения боя Вооруженными силами РФ, заявил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"За последние годы Украина при содействии киевского режима стала для западных стран не только инструментом в попытках истощить Россию - к слову, безуспешных, - но и, скажем так, безопасным для ЕС полигоном по изучению тактик, которые применяются российскими войсками. Не составляет исключения в этом плане и линия боевого соприкосновения вдоль Днепра в Херсонской области. Впрочем, что бы западным кураторам киевского режима ни удалось в итоге выяснить, практика показала, что наши бойцы и командование способны находить нестандартные решения при любой поставленной задаче", - сказал Сальдо.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС подчеркнул, что Евросоюз стал главным препятствием к миру на Украине. Глава российской дипломатии заявил, что Брюссель не скрывает планов по подготовке к войне с Россией. При этом Лавров отметил, что у Европы нет никакой необходимости опасаться "нападения" России, однако если кто-то попытается напасть на РФ, ответ "будет сокрушительным".