Мирошник: 101 тыс. россиян на прошлой неделе остались без света от ударов ВСУ

Наиболее масштабные отключения энергоснабжения были зафиксированы в Херсонской области, сообщил посол по особым поручениям МИД России

ЛУГАНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Более 101 тыс. мирных жителей в нескольких субъектах РФ на минувшей неделе остались без электричества из-за атак ВСУ. Как сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, самые масштабные отключения энергоснабжения были зафиксированы в Херсонской области.

"За прошедшую неделю ограничения в энергоснабжении из-за ударов ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) ощутили на себе порядка 101,6 тыс. человек. Наиболее масштабные отключения энергоснабжения были зафиксированы в Херсонской области, где без электроэнергии остались порядка 61 тыс. жителей в 113 населенных пунктах, в Запорожской области - 25,8 тыс. человек", - сказал он.

Представитель российского МИД добавил, что ВСУ на минувшей неделе старались "расширить географию дальнобойных ударов". При помощи беспилотников самолетного типа Киев атаковал гражданские объекты в глубине РФ - в Воронежской, Калужской, Липецкой, Московской, Оренбургской, Орловской, Смоленской областях, а также Ставропольском крае, уточнил Мирошник.

Всего, как подчеркнул собеседник агентства, за минувшую неделю украинские войска выпустили по территории России почти 3,7 тыс. различных боеприпасов.