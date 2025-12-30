Климов: движение "За свободу наций!" открыто для Запада

Ключевым критерием движения остается готовность к реальной совместной работе и противодействию неоколониальной политике, отметил член бюро высшего совета "Единой России"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Международное движение "За свободу наций!", созданное для борьбы с современными практиками неоколониализма, открыто для участия политических сил и общественных организаций из западных стран, однако в движении не ждут "троянских коней". Об этом в интервью ТАСС заявил член бюро высшего совета "Единой России", член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.

По его словам, движение носит общественно-политический и неформальный характер, поэтому формальных ограничений на участие в нем не устанавливалось. При этом, подчеркнул Климов, ключевым критерием остается готовность к реальной совместной работе и противодействию неоколониальной политике.

"Двери открыты, но к нам должны приходить не троянские кони. А такие желающие, поверьте, есть. Нам нужны партии, общественные организации, структуры или конкретные личности, которые не просто хотят числиться, а готовы вместе с нами работать и занимать позиции", - отметил он, отвечая на вопрос, открыто ли движение для западных партий и организаций.

Климов пояснил, что наибольший интерес к движению проявляют государства и политические силы, ранее столкнувшиеся с колониальной или неоколониальной политикой. В качестве примера он привел представителей Сербии, которые, по его словам, сегодня "ощущают на себе ледяное дыхание неоколониализма" со стороны Евросоюза и активно участвуют в работе движения.

Политик также сообщил, что недавно было принято решение о включении в постоянный комитет движения представителей африканского Глобального центра черной истории, наследия и образования.

При этом, отметил Климов, ряд партий и организаций из дружественных стран пока не спешат присоединяться к движению, опасаясь давления со стороны действующих центров влияния. "Я их понимаю: противодействие колониализму - это путь, на котором не стоит рассчитывать на благодарность с той [западной] стороны", - подчеркнул он.

О движении

Движение "За свободу наций!" было учреждено в феврале 2024 года в Доме Союзов в Москве по инициативе партии "Единая Россия" в рамках работы по борьбе с неоколониализмом. Одна из основных его задач - объединение стран мирового большинства ради построения справедливого и равноправного многополярного мироустройства при центральной роли Устава ООН и других общепризнанных норм международного права, основанного на принципах равенства и суверенитета, невмешательства во внутренние дела государств, неделимой безопасности и уважения культурно-цивилизационной самобытности.