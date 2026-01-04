Крашенинников выступил против жесткого регулирования использования ИИ на выборах

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству указал, что избирательный процесс требует "человеческого участия", в первую очередь членов ЦИК

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Законодательные барьеры и возможности применения искусственного интеллекта в избирательном процессе можно предусмотреть, однако жесткое регулирование не нужно. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"В законодательстве можно предусмотреть эти барьеры и возможности участия. Мне кажется, это можно сделать. Совсем регулировать я бы не стал", - сказал Крашенинников.

Он подчеркнул, что проведение выборов требует "человеческого участия", в первую очередь членов Центральной избирательной комиссии. По мнению депутата, применять искусственный интеллект в этой сфере можно, но "здесь вопрос меры".

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что комиссия готовит предложения для законодателей по регулированию использования искусственного интеллекта в избирательном процессе. В ЦИК намерены анализировать возникающие угрозы, нейтрализовывать потенциальные риски и одновременно использовать возможности искусственного интеллекта там, где это допустимо и безопасно.