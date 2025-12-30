ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Новый год и Рождество
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика

Песков: атака на резиденцию Путина была направлена и против усилий Трампа

Пресс-секретарь российского лидера назвал произошедшее террористическим актом
Редакция сайта ТАСС
09:26
обновлено 09:29

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Атака Киева на резиденцию президента РФ в Новгородской области была направлена не только против Владимира Путина, но и против президента США Дональда Трампа. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Читайте также

Атака на резиденцию Путина и ужесточение переговорной позиции. Темы брифинга Пескова

Песков отметил, что это является террористическим актом, направленным "на срыв переговорного процесса". Он направлен не только лично против президента, добавил представитель Кремля, напомнив о рождественском обращении Владимира Зеленского и его словах, "которые он говорил в адрес Путина".

"Но направлено это и против Трампа", на срыв его усилий по способствованию "мирному урегулированию украинского конфликта", сказал пресс-секретарь российского лидера. 

Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичТрамп, Дональд