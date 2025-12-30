Песков: атака на резиденцию Путина была направлена и против усилий Трампа

Пресс-секретарь российского лидера назвал произошедшее террористическим актом

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Атака Киева на резиденцию президента РФ в Новгородской области была направлена не только против Владимира Путина, но и против президента США Дональда Трампа. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков отметил, что это является террористическим актом, направленным "на срыв переговорного процесса". Он направлен не только лично против президента, добавил представитель Кремля, напомнив о рождественском обращении Владимира Зеленского и его словах, "которые он говорил в адрес Путина".

"Но направлено это и против Трампа", на срыв его усилий по способствованию "мирному урегулированию украинского конфликта", сказал пресс-секретарь российского лидера.