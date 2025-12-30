Песков: отрицание СМИ Запада атаки на резиденцию Путина безумно

Пресс-секретарь главы российского государства отметил, что Владимир Зеленский также пытается отрицать эту атаку

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Попытки Владимира Зеленского отрицать атаку на резиденцию президента РФ и поддержка его в этом многими западными СМИ просто безумны. Такую оценку дал на брифинге пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Мы видим, что и сам Зеленский пытается это отрицать, и многие западные СМИ, подыгрывая киевскому режиму, начинают разгонять темы, что, дескать, этого не было, - отметил представитель Кремля. - Но это совершенно безумное утверждение".

Отвечая на вопрос западного агентства о возможном представлении общественности доказательств атаки, Песков заметил: "Я не думаю, что здесь должны быть какие-то улики, если такой массовый налет дронов осуществляется, которые благодаря четко отлаженной работе ПВО были сбиты, были нейтрализованы". "Что касается обломков, то <…>, естественно, это тема для наших военных", - добавил он.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены. Как отметил министр, информации о пострадавших и ущербе от обломков беспилотников не поступало.

В свою очередь помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Путин в телефонной беседе обратил внимание президента США Дональда Трампа на произошедшую "фактически сразу же" после переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго атаку Киева и предупредил, что она не останется "без самого серьезного ответа". Также глава государства заявил американскому лидеру, что позиция России в переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена.