Кремль не будет сообщать публично, в чем ужесточение его позиции по Украине

Это не является необходимостью, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Кремль не считает необходимым публично сообщать, в чем именно ужесточится его позиция по украинскому урегулированию после попытки Киева атаковать резиденцию президента РФ. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Естественно, как и переговорную позицию до этого, мы не собираемся это делать публично", - подчеркнул он.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены. Как отметил министр, информация о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступала.

В свою очередь помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Путин в телефонной беседе обратил внимание президента США Дональда Трампа на произошедшую "фактически сразу же" после переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго атаку Киева и предупредил, что та не останется "без самого серьезного ответа". Также глава российского государства заявил американскому лидеру, что позиция Москвы в переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена.