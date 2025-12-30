Песков: Россия продолжает развивать конструктивные отношения с Ираном
09:26
обновлено 09:40
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Москва продолжает развивать конструктивные отношения с Тегераном, в том числе способствуя разрядке напряженности в регионе. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы сами продолжаем развивать добрые, конструктивные отношения с Тегераном, в том числе способствуя разрядке напряженности в этом неспокойном регионе", - отметил представитель Кремля, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа о готовности нанести удары по Ирану, если Тегеран попытается возобновить свою ядерную программу.