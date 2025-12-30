Посол РФ считает, что армяно-российские отношения переживают непростой этап

Сергей Копыркин отметил, что взаимоотношения двух стран проходят проверку на прочность

ЕРЕВАН, 30 декабря. /ТАСС/. Отношения Армении и России сейчас переживают непростой этап, проходят проверку на прочность в условиях геополитической турбулентности. Об этом заявил посол России в Армении Сергей Копыркин в интервью газете "Ноев ковчег".

"Все мы видим, что наши отношения сейчас переживают непростой этап, проходят проверку на прочность в условиях геополитической турбулентности, волны которой докатываются и до региона Южного Кавказа. Преодоление этих вызовов требует от обеих сторон политической воли, стратегической дальновидности и мудрости для сохранения наработанного массива двустороннего взаимодействия", - сказал российский дипломат.