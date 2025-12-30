Путин поговорил с Мирзиёевым по телефону

Лидеры РФ и Узбекистана высказали удовлетворение тем, как развиваются двусторонние отношения Москвы и Ташкента

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры высказали удовлетворение тем, как развиваются двусторонние отношения Москвы и Ташкента, а также обменялись поздравлениями с Новым годом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам беседы.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым. <…> Выражено удовлетворение достигнутыми успехами в развитии российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении.

"Лидеры поздравили друг друга с наступающим Новым 2026 годом, искренне пожелав крепкого здоровья, счастья и благополучия, а братским народам двух стран - мира и дальнейшего процветания", - сообщает Кремль.

Также Мирзиёев и Путин рассмотрели вопросы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства и союзничества в контексте реализации договоренностей на высшем уровне. "Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудили график предстоящих мероприятий", - говорится в сообщении.

В телефонном разговоре Мирзиёев также высказал возмущение в связи с атакой БПЛА на госрезиденцию президента РФ.

"Президент Узбекистана высказал возмущение в связи с атакой украинских беспилотников на резиденцию президента России в Новгородской области, осудил столь безрассудные террористические действия киевского режима", - говорится в сообщении Кремля.