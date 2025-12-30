Атака на резиденцию Путина и ужесточение переговорной позиции. Темы брифинга Пескова
09:59
Атака Киева на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области и ужесточение Москвой переговорной позиции по Украине стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Об атаке на резиденцию Путина
- Атака Киева на резиденцию Путина в Новгородской области была направлена "не только лично против" российского лидера, но и против президента США Дональда Трампа: "Направлено это на срыв усилий президента Трампа с тем, чтобы способствовать мирному урегулированию украинского конфликта".
- Диалог Путина и Трампа остается доверительным, провокации Киева не способны его пошатнуть: "Подобные провокации, подобные акты государственного терроризма не способны пошатнуть этот уровень доверительного диалога между двумя президентами".
- Российские военные "знают, как, чем и когда отвечать" на атаку Киева на резиденцию Путина.
- Попытки Владимира Зеленского отрицать попытку атаки на резиденцию российского лидера и поддержка его многими западными СМИ в этом просто безумны: "Мы видим, что и сам Зеленский пытается это отрицать, и многие западные СМИ, подыгрывая киевскому режиму, начинают разгонять темы, что, дескать, этого не было. Но это совершенно безумное утверждение".
- Вопрос местонахождения Путина в нынешних условиях не подлежит публичному обсуждению: "Что касается местонахождения президента, то в нынешних условиях эта тема не подлежит какому-либо публичному обсуждению".
Об ужесточении переговорной позиции
- Россия ужесточит переговорную позицию по Украине после атаки Киева на резиденцию Путина: "Дипломатические последствия этих действий [киевского] режима будут заключаться в ужесточении переговорной позиции Российской Федерации".
- Кремль не считает необходимым публично сообщать, в чем именно ужесточится его позиция по украинскому урегулированию: "Естественно, как и переговорную позицию до этого, мы не собираемся это делать публично".
- Россия продолжит переговорный процесс по Украине, но будет делать это с США: "Россия не выходит из переговорного процесса, и Россия, естественно, будет продолжать переговорный процесс и диалог - прежде всего с американцами".
- В Кремле затрудняются ответить, насколько атака Киева на резиденцию Путина отбросила назад переговорный процесс по Украине: "Я затрудняюсь сказать".
О ситуации на Ближнем Востоке
- Россия считает необходимым воздерживаться от каких-либо шагов по эскалации напряженности на Ближнем Востоке: "Мы, разумеется, будем продолжать наши контакты со всеми сторонами. Мы считаем, что нужно воздерживаться от каких-либо шагов по эскалации напряженности в регионе".
- Россия продолжает развивать конструктивные отношения с Ираном, "в том числе, способствуя разрядке напряженности в этом неспокойном регионе".