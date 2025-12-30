Статья

Атака на резиденцию Путина и ужесточение переговорной позиции. Темы брифинга Пескова

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Михаил Синицын/ ТАСС

Атака Киева на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области и ужесточение Москвой переговорной позиции по Украине стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин проведет встречу со статс-секретарем - заместителем министра обороны РФ и руководителем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой.

Российский лидер также проведет несколько международных телефонных разговоров.

Об атаке на резиденцию Путина

Атака Киева на резиденцию Путина в Новгородской области была направлена "не только лично против" российского лидера, но и против президента США Дональда Трампа: "Направлено это на срыв усилий президента Трампа с тем, чтобы способствовать мирному урегулированию украинского конфликта".

Диалог Путина и Трампа остается доверительным, провокации Киева не способны его пошатнуть: "Подобные провокации, подобные акты государственного терроризма не способны пошатнуть этот уровень доверительного диалога между двумя президентами".

Российские военные "знают, как, чем и когда отвечать" на атаку Киева на резиденцию Путина.

Попытки Владимира Зеленского отрицать попытку атаки на резиденцию российского лидера и поддержка его многими западными СМИ в этом просто безумны: "Мы видим, что и сам Зеленский пытается это отрицать, и многие западные СМИ, подыгрывая киевскому режиму, начинают разгонять темы, что, дескать, этого не было. Но это совершенно безумное утверждение".

Вопрос местонахождения Путина в нынешних условиях не подлежит публичному обсуждению: "Что касается местонахождения президента, то в нынешних условиях эта тема не подлежит какому-либо публичному обсуждению".

Об ужесточении переговорной позиции

Россия ужесточит переговорную позицию по Украине после атаки Киева на резиденцию Путина: "Дипломатические последствия этих действий [киевского] режима будут заключаться в ужесточении переговорной позиции Российской Федерации".

Кремль не считает необходимым публично сообщать, в чем именно ужесточится его позиция по украинскому урегулированию: "Естественно, как и переговорную позицию до этого, мы не собираемся это делать публично".

Россия продолжит переговорный процесс по Украине, но будет делать это с США: "Россия не выходит из переговорного процесса, и Россия, естественно, будет продолжать переговорный процесс и диалог - прежде всего с американцами".

В Кремле затрудняются ответить, насколько атака Киева на резиденцию Путина отбросила назад переговорный процесс по Украине: "Я затрудняюсь сказать".

О ситуации на Ближнем Востоке