Миронов назвал благополучие России лучшим новогодним подарком

Переговоры переговорами, "но дело правое, победа будет за РФ", подчеркнул председатель партии "Справедливая Россия"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Благополучие России и победа в специальной военной операции будут лучшим подарком на Новый год. Такое мнение высказал ТАСС председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Я бы хотел получить в подарок благополучие нашей страны", - сказал депутат. "Я хочу мира через победу наших воинов в рамках специальной военной операции. Переговоры переговорами, но наше дело правое, победа будет за нами", - добавил он.