Эксперт Киселев: атакой на резиденцию Путина хотели спровоцировать выход РФ из переговоров

Каждый выезд Владимира Зеленского на встречи с мировыми лидерами "отмечается большим количеством" ударов БПЛА по субъектам России, отметил военный специалист

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Киевский режим, атакуя резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области, попытался спровоцировать Москву выйти из переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта. Такое мнение высказал ТАСС военный эксперт Виталий Киселев.

Читайте также Атака на госрезиденцию Путина. Как отреагировали в России и в мире

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена выходить из переговорного процесса после атаки ВСУ на госрезиденцию президента страны. После этого инцидента Путин в ходе телефонного разговора сообщил президенту США Дональду Трампу, что позиция РФ в переговорах будет пересмотрена, однако Москва намерена и далее плотно и плодотворно работать с Вашингтоном по поиску путей достижения мира.

"Террористическая атака на госрезиденцию нашего президента спланирована. Спланирована до поездки [Владимира] Зеленского к Трампу [на переговоры во Флориду]. По всей видимости, Зеленский и его, так сказать, партнеры, которые сидят во Франции, в Германии, в Англии, хотели <...> спровоцировать выход России из переговорного процесса", - сказал Киселев.

По его словам, каждый выезд Зеленского на встречи с мировыми лидерами "отмечается большим количеством" ударов БПЛА по субъектам РФ.

Ранее Лавров сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию Путина в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены. Как отметил министр, информации о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало. В свою очередь помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Путин в телефонной беседе обратил внимание Трампа на произошедшую "фактически сразу же" после переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго атаку Киева и предупредил, что она не останется "без самого серьезного ответа".