Эксперт Киселев: атакой на резиденцию Путина хотели спровоцировать выход РФ из переговоров
ЛУГАНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Киевский режим, атакуя резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области, попытался спровоцировать Москву выйти из переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта. Такое мнение высказал ТАСС военный эксперт Виталий Киселев.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена выходить из переговорного процесса после атаки ВСУ на госрезиденцию президента страны. После этого инцидента Путин в ходе телефонного разговора сообщил президенту США Дональду Трампу, что позиция РФ в переговорах будет пересмотрена, однако Москва намерена и далее плотно и плодотворно работать с Вашингтоном по поиску путей достижения мира.
"Террористическая атака на госрезиденцию нашего президента спланирована. Спланирована до поездки [Владимира] Зеленского к Трампу [на переговоры во Флориду]. По всей видимости, Зеленский и его, так сказать, партнеры, которые сидят во Франции, в Германии, в Англии, хотели <...> спровоцировать выход России из переговорного процесса", - сказал Киселев.
По его словам, каждый выезд Зеленского на встречи с мировыми лидерами "отмечается большим количеством" ударов БПЛА по субъектам РФ.
Ранее Лавров сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию Путина в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены. Как отметил министр, информации о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало. В свою очередь помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Путин в телефонной беседе обратил внимание Трампа на произошедшую "фактически сразу же" после переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго атаку Киева и предупредил, что она не останется "без самого серьезного ответа".