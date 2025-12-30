Пушков: Польша воспринимает Украину как "страну-клиента"

По словам главы комиссии Совета Федерации по информационной политике, в Варшаве всегда мечтали о государстве "от моря до моря"

Редакция сайта ТАСС

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков © Александр Демьянчук/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Украина для Польши является "страной-клиентом", глядя на которую Варшава вспоминает о временах Речи Посполитой. Об этом в интервью ТАСС заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"Украина для Польши - с точки зрения Варшавы - это естественная "страна-клиент" (государство, зависящее от более могущественной страны-патрона - прим. ТАСС) и зона влияния. Глядя на Украину, Польша вспоминает о Речи Посполитой и вновь видит себя великой. В Варшаве всегда мечтали о Польше "от моря до моря". И это остается в памяти польской элиты, никуда не уходит", - сказал сенатор.

Пушков обратил также внимание на традиционно большой интерес к Украине со стороны Германии. "В XX веке немецкие войска дважды занимали Киев, и это неслучайно. В Европе всегда хотели забрать себе Украину. Или по крайней мере ее часть", - отметил он.

Полный текст интервью будет опубликован 31 декабря.