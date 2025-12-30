Лавров: доверие у россиян в культурном коде

При этом на международной арене остро не хватает доверия, подчеркнул глава МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Доверие у россиян в культурном и генетическом коде, но на международной арене его остро не хватает. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью по случаю 15-летия Фонда им. А.М. Горчакова.

"Как-то президент Российской Федерации Владимир Путин сказал, что самая главная проблема на международной аренде - это отсутствие доверия. У нас как раз в генетическом, культурном коде доверие всегда присутствует", - сказал он.

Как отметил глава МИД РФ, не раз российский лидер говорил, что до последнего верил, что Запад всё-таки выполнит свои обещания. "Но окончательно разочарование пришло, когда тот отверг все наши предложения о честном, равноправном сотрудничестве и напоминания о том, что он же сам нам обещал многие вещи, которые могли бы предотвратить ряд событий на международной арене, прежде всего, обещание не расширять НАТО", - добавил Лавров.