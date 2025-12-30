Лавров: ЕК постоянно превышает полномочия, пренебрегая позицией стран ЕС

Глава МИД РФ отметил, что есть структуры на Западе, которые сотрудничают с Фондом им. А. М. Горчакова, и "это вызывает недовольство в Брюсселе"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия непрестанно превышает свои полномочия, принимая решения без учета позиций государств - членов Евросоюза в обход норм и правил сообщества. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Европейская комиссия каждодневно превышает свои полномочия, принимая не санкционированные странами-членами решения в грубейшее нарушение уставных документов Евросоюза", - сказал он в интервью по случаю 15-летия Фонда им. А. М. Горчакова.

Министр пояснил, что "есть ряд структур на Западе, которые сотрудничают с фондом", и "это вызывает недовольство в Брюсселе". "Но они там сейчас всем недовольны", - подчеркнул он.

Лавров напомнил, что "за свои прегрешения, с точки зрения брюссельских бюрократов, фонд еще в 2022 году, вскоре после начала специальной военной операции, был внесен в санкционный список".

"Но это нисколько не мешает ему работать. И главное - нисколько не мешает партнерам за рубежом искать контакты с фондом и организовывать совместные проекты, - отметил глава российского дипведомства. - Традиции, умение всегда договариваться, уважать партнера - все это фонд через свои проекты продвигает в контактах с коллегами из стран мирового большинства".