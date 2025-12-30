Посол РФ в Армении заявил о заинтересованности Москвы в мире на Южном Кавказе

Сергей Копыркин выразил убеждение, что в 2026 году "будут все возможности для развития многогранных российско-армянских отношений на благо народов" стран

ЕРЕВАН, 30 декабря. /ТАСС/. Россия заинтересована в прочном и справедливом мире и безопасности на Южном Кавказе, динамичном развитии и процветании его стран. Об этом говорится в новогоднем поздравительном послании посла России в Армении Сергея Копыркина.

"Россия жизненно заинтересована в прочном и справедливом мире и безопасности на Южном Кавказе, динамичном развитии и процветании его стран. Готовы вносить востребованный вклад в укрепление стабильности в Закавказье, восстановление региональных транспортных коммуникаций и торгово-экономических связей", - говорится в поздравлении дипломата в Telegram-канале посольства РФ в Армении.

Копыркин выразил убеждение, что в 2026 году "будут все возможности для развития многогранных российско-армянских отношений на благо народов наших стран".

Посол РФ признал, что в 2025 году Ереван и Москва в условиях нарастающей геополитической напряженности, сталкиваясь с серьезными вызовами, продолжали диалог о путях решения возникавших проблем и дальнейшем развитии российско-армянских отношений по всем направлениям - от политики и экономики до образования и культуры.

Он также констатировал, что камертоном двусторонних связей в 2025 году оставался активный диалог лидеров двух стран. С его слов, продолжали ритмичную работу имеющиеся механизмы межгосударственного взаимодействия. "По итогам года Россия сохранила статус ведущего экономического и инвестиционного партнера Армении, гаранта энергетической и продовольственной безопасности республики. Немалую роль в этом сыграло сотрудничество в рамках общих интеграционных объединений, прежде всего Евразийского экономического союза, членство в котором приносит Армении осязаемые экономические выгоды", - заключил посол РФ.