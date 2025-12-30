Сенатор Кастюкевич назвал "опасным идиотизмом" атаку ВСУ на резиденцию Путина
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Атака ВСУ на резиденцию президента РФ Владимира Путина стала проявлением "опасного идиотизма" и подтверждает, что Владимир Зеленский "заигрался". Такое мнение высказал в беседе с ТАСС сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
"Санкционировать атаку на резиденцию президента РФ сразу после того, как поговорил с [президентом США Дональдом]Трампом, - верх идиотизма, причем идиотизма опасного. Зеленский, мягко говоря, заигрался", - сказал собеседник агентства.
По его мнению, атака беспилотников ВСУ была призвана помешать урегулированию конфликта на Украине. "Политика государственного терроризма в тот момент, когда идут интенсивные переговоры между Россией и США по урегулированию конфликта, ярко демонстрирует то, что у Киева, читай ЕС и Британии, свои планы на урегулирование, а точнее - недопущение возможного урегулирования конфликта в ближайшее время любой ценой", - отметил сенатор, добавив, что Россия умеет "платить по счетам".