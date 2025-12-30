Посол РФ в Канаде: режим Зеленского в агонии

Оттава не получит выгоды от помощи Киеву, указал Олег Степанов

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Канада не получит никакой выгоды от помощи киевскому режиму, который уже находится в состоянии агонии. Об этом сообщил ТАСС посол России в Оттаве Олег Степанов.

"Реалисты понимают, что сегодня мы наблюдаем агонию режима [Владимира] Зеленского. Исход предрешен", - отметил дипломат, комментируя заявление канадского премьер-министра Марка Карни о том, что Оттава предоставит Украине $1,8 млрд для получения Киевом кредитов со стороны Международного валютного фонда (МВФ) и других финансовых институтов.

"Получается, кабинет Карни сознательно расходует госсредства на проигранное дело, не приносящее Канаде ни практических, ни репутационных выгод как на внутреннем, так и на внешнем политических контурах", - подчеркнул Степанов.

Карни сообщил о планах предоставить упомянутую помощь Украине на встрече с Зеленским в канадском городе Галифакс (провинция Новая Шотландия) 27 декабря. По версии премьера, эти средства помогут "разблокировать финансирование от МВФ, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, чтобы начать процесс восстановления".

Действующая программа МВФ по финансированию Украины рассчитана на 2023-2027 годы, однако Киев уже обратился в фонд с инициативой разработать новую. По оценке руководителя миссии фонда по Украине Гэвина Грея, согласно базовому прогнозу, общая нехватка финансирования в украинском бюджете в 2026-2029 годах оценивается примерно в $136,5 млрд. В 2026-2027 годах Украина столкнется с остаточным дефицитом финансирования в размере около $63 млрд.