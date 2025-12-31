Полянский: РФ ожидает отклика США на предложение Путина по лимитам ДСНВ

Срок действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений истекает в феврале 2026 года, напомнил новый постпред России при ОБСЕ

ООН, 31 декабря. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что администрация президента США Дональда Трампа откликнется на инициативу российского лидера Владимира Путина о сохранении лимитов по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в формате добровольных самоограничений после истечения срока действия документа в феврале 2026 года. Об этом в интервью ТАСС заявил новый постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский, ранее занимавший пост первого заместителя постпреда РФ при ООН.

"Одной из сфер, в которой новый курс Дональда Трампа пока не привел к пересмотру старых установок, является сфера контроля за вооружениями. Американцы годами, если не десятилетиями, последовательно разрушали соответствующие с трудом достигнутые наработки, и в итоге у нас остается единственный договор - ДСНВ, который истекает в феврале 2026 года. Рассчитываем, что американцы в итоге откликнутся на инициативу Владимира Владимировича Путина о сокращении количественных лимитов по ДСНВ в виде добровольных самоограничений", - сказал он.

Полянский выразил серьезную обеспокоенность развитием американского проекта "Золотой купол", включающего планы по размещению орбитальных перехватчиков, и отказом США от переговоров по безопасности в космосе. "Это очень опасная траектория, с которой мы американских коллег настоятельно призываем сойти", - подчеркнул постпред.

Особое внимание он уделил проблеме низкоорбитальных спутниковых систем связи, отметив, что их бесконтрольное использование несет риски для развивающихся стран. Дипломат выразил надежду, что сигналы Москвы будут услышаны и начнется совместный поиск решений для предотвращения милитаризации космического пространства.

Путин сообщил 22 сентября на совещании с Советом безопасности России, что Москва по истечении в будущем феврале срока действия ДСНВ готова на протяжении еще одного года продолжать придерживаться количественных ограничений по документу. Однако, отметил он, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом.

Указом президента РФ от 29 декабря 2025 года Полянский был назначен постоянным представителем России при ОБСЕ в Вене. С 2018 года дипломат являлся первым зампостпреда РФ при ООН в Нью-Йорке.