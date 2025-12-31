Полянский: РФ хочет вернуть ОБСЕ роль площадки для диалога и сотрудничества

При этом новый постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отметил, что "более актуально было бы добиться хотя бы подтверждения принципа мирного сосуществования"

ООН, 31 декабря. /ТАСС/. Новый постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский в интервью ТАСС заявил, что будет работать над возвращением ОБСЕ ее изначального предназначения.

"Буду стремиться вернуть организации ее изначальное предназначение как площадки для диалога и сотрудничества, в первую очередь по вопросам безопасности в Европе. Хотя сейчас, наверное, более актуально было бы добиться хотя бы подтверждения принципа мирного сосуществования", - сказал он.

Полянский, ранее занимавший пост первого заместителя постпреда России при ООН, отметил, что годы работы в Нью-Йорке дали ему бесценный опыт и позволили установить полезные контакты. "Уверен, что все это мне пригодится в Вене", - заключил дипломат.

Указом президента РФ Владимира Путина от 29 декабря 2025 года Полянский был назначен постоянным представителем России при ОБСЕ в Вене. С 2018 года дипломат являлся первым зампостпреда РФ при ООН в Нью-Йорке.