Полянский: в стратегии нацбезопасности США есть созвучные с позициями РФ выводы

Однако пока рано говорить о последствиях документа для российско-американских отношений, считает новый постпред России при ОБСЕ

ООН, 31 декабря. /ТАСС/. Стратегия национальной безопасности (СНБ) США содержит несколько правильных и созвучных с позициями РФ выводов, однако говорить о последствиях документа для российско-американских отношений пока рано. Об этом в интервью ТАСС заявил новый постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский, ранее занимавший пост первого заместителя постпреда России при ООН.

"Пока рано говорить о долгосрочных последствиях новой СНБ США для российско-американских отношений. Важно, однако, уже то, что в ней нет открытых призывов к системному сдерживанию нашей страны. Примечательны и заложенные в документ сомнения в целесообразности дальнейшего расширения НАТО, - сказал он. - Есть в СНБ и ряд правильных и созвучных нашим выводов, прежде всего, о нынешнем состоянии дел в Европе и роли европейских государств в мировых делах".

Российский дипломат вместе с тем отметил, что необходимо посмотреть, как положения СНБ будут реализовываться на практике, "в том числе с учетом известного сопротивления новому американскому курсу [президента США] Дональда Трампа со стороны части политистэблишмента страны".

Белый дом 5 декабря опубликовал обновленную Стратегию национальной безопасности Соединенных Штатов. Документ декларирует отход Вашингтона от философии единоличной ответственности за миропорядок, указывает на стремление добиться стратегической стабильности в отношениях с Россией и фиксирует сохраняющиеся противоречия с Европой.