Полянский: РФ будет препятствовать воссозданию механизмов санкций против Ирана в СБ ООН

Редакция сайта ТАСС

ООН, 31 декабря. /ТАСС/. Страны "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) утратили право на задействование санкционного механизма "снэпбэк" по иранской ядерной программе из-за собственного невыполнения резолюции Совета Безопасности ООН 2231. Россия будет препятствовать любым попыткам воссоздать в Совбезе предыдущие санкционные механизмы против Ирана, заявил в интервью ТАСС новый постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский.

"Для нас так называемого снэпбэка не существует, разве что в параллельной реальности, которую "евротройка" пытается создать. Мы опираемся на международное право, в соответствии с которым право на "снэпбэк" Великобритания, Франция и Германия утратили из-за собственного невыполнения резолюции СБ 2231", - сказал Полянский, ранее занимавший должность первого заместителя постпреда РФ при ООН.

"Соответственно, для нас и наших единомышленников данная резолюция прекратила свое действие 18 сентября 2025 года. Поэтому мы, разумеется, будем препятствовать любым попыткам воссоздать в СБ предыдущие санкционные механизмы против Ирана, "обнуленные" резолюцией 2231 в 2015 году", - отметил он. Полянский также указал, что от России для реализации данной политики не требуется "каких-либо новых инициатив".

26 сентября Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции, который предполагал продлить на шесть месяцев действие резолюции 2231, принятой в поддержку сделки по ядерной программе Ирана.

29 сентября Совет Евросоюза решил вслед за "евротройкой" частично восстановить рестрикции в отношении исламской республики. Комплекс мер включает запрет на въезд ряда лиц в ЕС, заморозку активов физических и юридических лиц, внесенных в санкционные списки, торговые ограничения, заморозку активов иранского Центробанка и ряда крупных коммерческих банков, а также запрет на обслуживание иранских грузовых рейсов европейскими аэропортами.