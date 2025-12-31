Полянский: РФ рассчитывает на успешное проведение Обзорной конференции ДНЯО

Редакция сайта ТАСС

ООН, 31 декабря. /ТАСС/. Россия будет продолжать защищать Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и надеется на успех обзорной конференции по рассмотрению действия данного документа, которая пройдет весной следующего года. Об этом в интервью ТАСС заявил новый постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский, ранее занимавший пост первого заместителя постпреда России при ООН.

"Мы будем продолжать защищать ДНЯО и право государств на мирный атом. Рассчитываем в этом контексте на успешное проведение весной 2026 года Обзорной конференции ДНЯО", - сказал он.

Проведение 11-й Обзорной конференции ДНЯО запланировано на апрель-май 2026 года. Мероприятие традиционно проводится в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.