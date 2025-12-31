Полянский назвал компромисс по реформе СБ ООН сложную, но достижимой задачей

ООН, 31 декабря. /ТАСС/. Реформа Совета Безопасности (СБ) ООН включает в себя множество аспектов, общее понимание по которым пока не достигнуто, однако достижение компромисса по ней представляет собой хоть и очень непростую, но достижимую задачу. Об этом в интервью ТАСС заявил новый постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский, ранее занимавший пост первого заместителя постпреда России при ООН.

"На данном этапе уже существует понимание о том, что в ходе реформы СБ должна быть повышена представленность в нем развивающихся государств, прежде всего - африканских. Но это лишь один аспект реформы, и есть множество других, по которым до пониманий еще очень далеко. Поэтому важно продолжать искать компромисс, который могли бы поддержать все или почти все члены ООН. Это крайне непростая, но достижимая задача", - сказал он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в сентябре на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН, заявил о том, что Россия выступает за демократизацию СБ ООН путем расширения представленности стран Азии, Африки и Латинской Америки. Он также напомнил, что существующий баланс сил в мире кардинально отличается от того, который был установлен 80 лет назад.

В СБ ООН входят 10 непостоянных членов, каждый год в рамках ротации меняются по пять государств. В отличие от "пятерки" постоянных членов (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция), они не обладают правом вето. На данный момент непостоянными членами СБ ООН являются Алжир, Гайана, Греция, Дания, Пакистан, Панама, Республика Корея, Сьерра-Леоне, Словения, Сомали.