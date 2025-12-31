Захарова назвала "глупостью года" заявление Стубба о "победе" над СССР

Официальный представитель МИД России отметила, что Финляндия не могла определиться, какую сторону истории занимать

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Заявление президента Финляндии Александера Стубба о "победе" над СССР в 1944 году стало "глупостью года". Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Радио Sputnik.

"Бывает, глупость, конечно, поражает. Незнание фактуры, особенно когда они рассуждают на темы, которые касаются их собственных стран. Вот я считаю, что, конечно, по степени какой-то неадекватности можно в лидеры вывести заявления финских политиков, которые рассказывали о том, что они чуть ли не Советский Союз, что ли, победили, или что они там сделали", - сказала она в эфире Радио Sputnik, отвечая на вопрос о том, какое заявление западных лидеров шокировало ее более всего в уходящем году.

"Когда они кого победили? Они как маятник метались, причем такой, знаете, несинхронный между, так сказать, силами добра и силами зла. Они никак не могли сразу определиться с тем, какую сторону истории занимать, и занимали разную позицию, в том числе и коллаборационистское отношение к Третьему рейху. А потом, не без усилий Советского Союза, встроились в правильные рамки, чем себе обеспечили несколько десятилетий непозорного существования в ХХ веке", - добавила дипломат.

Ранее Стубб, комментируя договор с СССР, подписанный в 1944 году, в интервью изданию Economist заявил, что Финляндия якобы победила в 1944 году в войне с Советским Союзом, поскольку сохранила независимость.