Медведев поздравил Гунбу с Новым годом

Зампредседателя Совбеза РФ отметил устойчивый диалог России и Абхазии в 2025 году

Редакция сайта ТАСС

СУХУМ, 31 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил президента Абхазии Бадру Гунбу с Новым годом и Рождеством Христовым, отметив сохранение в 2025 году устойчивого политического диалога стран. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Уважаемый Бадра Зурабович, искренне поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым! Отношения Москвы и Сухума опираются на укорененные в истории принципы дружбы и добрососедства. Это позволило нам и в 2025 году сохранить устойчивый и предметный политический диалог, успешно реализовывать совместные инициативы", - говорится в поздравлении.

Медведев выразил убеждение, что "весь комплекс многопланового российско-абхазского сотрудничества будет и далее последовательно развиваться, внося значимый вклад в процветание братских народов и обеспечение безопасности в Закавказье".

Медведев пожелал Гунбе здоровья, счастья и новых успехов, а всем гражданам Абхазии - мира и благополучия.