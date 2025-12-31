Встреча глав МИД G20 пройдет под председательством США 30-31 октября 2026 года

Посол по особым поручениям российского внешнеполитического ведомства Марат Бердыев сообщил, что американская сторона установила рабочую структуру профильных переговорных органов форума ведущих экономик мира на 2026 год

"США в качестве председателя в G20 установили рабочую структуру профильных переговорных органов форума ведущих экономик мира на 2026 год. Созданы четыре экспертных формата: по торговле, инновациям, энергетике и дерегулированию в целях экономроста", - написал он в своем Telegram-канале. "В течение года пройдут пять тематических министерских конференций по заявленной проблематике, а также встреча глав МИД 30-31 октября", - уточнил дипломат.

США приняли председательство от ЮАР в G20 1 декабря 2025 года на 12 месяцев. Президент США Дональд Трамп объявил, что очередной саммит "двадцатки" пройдет в 2026 году во Флориде.