Встреча глав МИД G20 пройдет под председательством США 30-31 октября 2026 года
МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Встреча глав МИД "Большой двадцатки" (G20) пройдет под председательством США 30-31 октября 2026 года. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.
"США в качестве председателя в G20 установили рабочую структуру профильных переговорных органов форума ведущих экономик мира на 2026 год. Созданы четыре экспертных формата: по торговле, инновациям, энергетике и дерегулированию в целях экономроста", - написал он в своем Telegram-канале. "В течение года пройдут пять тематических министерских конференций по заявленной проблематике, а также встреча глав МИД 30-31 октября", - уточнил дипломат.
США приняли председательство от ЮАР в G20 1 декабря 2025 года на 12 месяцев. Президент США Дональд Трамп объявил, что очередной саммит "двадцатки" пройдет в 2026 году во Флориде.