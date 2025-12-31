Климов назвал Сан-Марино примером подлинной европейской республики

Член бюро высшего совета "Единой России" отметил, что эта страна не вводит санкций против России

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Небольшие европейские государства нередко демонстрируют более взвешенный подход к отношениям с Россией, чем крупные страны ЕС, заявил в интервью ТАСС член бюро высшего совета "Единой России" Андрей Климов. В качестве примера он привел Сан-Марино, отметив, что, несмотря на небольшие размеры, эта страна сохраняет традиции республиканского устройства.

Климов обратил внимание на различие подходов внутри Европы в отношении продолжения диалога с РФ. В частности, он сообщил, что представители правящей коалиции Сан-Марино принимают участие в международных мероприятиях с "Единой Россией". "Сан-Марино никаких санкций в отношении нас не вводит, и в этом смысле там все хорошо", - подчеркнул Климов.

Он напомнил, что Сан-Марино является одной из древнейших республик мира. "Это, по всей видимости, самая древняя из существующих республик. Государство небольшое, но сохраняющее традиции республиканского устройства", - отметил политик.

Климов обратил внимание на разницу в подходах европейских стран к отношениям с Россией. "С одной стороны, всякие нувориши, которые недавно стали новыми, в кавычках, европейцами и не знают, чем еще в нас бросить и что сказать обидного, а есть страны, пусть и маленькие, но хранящие традиции древнейшей республики, которые с открытым сердцем выстраивают нормальное сотрудничество [с Россией]", - сказал он.