Захарова назвала Зеленского "монстром с кровавой слюной"

Официальный представитель МИД России заявила, что Владимир Зеленский дышит западному сообществу в затылок

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Владимира Зеленского монстром, который дышит Западу в затылок и капает кровавой слюной.

По словам дипломата, западное сообщество начало видеть в Зеленском уже не "борца за демократию и воина света", а называть происходящее коррупцией. "Да, страшно им. И будет еще страшнее, потому что тот монстр, которого они воспитали, он им, так сказать, дышит в затылок. Это уже нужно понимать, потому что он вот этой кровавой слюной уже на них капает. Это не фигура речи. Он уже проявлял себя, например, на африканском континенте", - добавила Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат также указала, что оружие, перебрасывавшееся Западом, "разлетелось по многим уголкам планеты". "Поэтому нужно уже просыпаться, им нужно уже понимать, что с ними сделали и намереваются сделать дальше", - заключила Захарова.